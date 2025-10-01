Maxim Potirniche, ex-capitão do Petrocub, da Moldávia, foi eleito deputado nesse país após a vitória do PAS, partido pró-europeu liderado por Maia Sandu, presidende da Moldávia.

O antigo defesa encerrou a carreira no começo de setembro, depois de terminar o seu contrato no Petrocub, e em seguida conquistou um assento parlamentar. Potirniche integrou a lista do PAS, que obteve mais de 50 por cento dos votos nas eleições legislativas, superando o Bloco Patriótico pró-Rússia, que ficou em segundo lugar com 24,26 por cento, segundo dados da Comissão Eleitoral Central.

«Não nasci político, nem sonhava em chegar ao parlamento. Mas, nos últimos anos, tornou-se impossível assistir com calma enquanto mentiras, mediocridade e desinformação contaminam a mente das pessoas diretamente da tribuna do parlamento. Não quero mais ficar de fora», confessou o antigo futebolista.

Nascido em Chisinau, capital moldava, o antigo jogador passou por clubes como o Belshina (Bielorrússia) e o Row Rybnik (Polónia), antes de regressar ao seu país para vestir a camisa do Sheriff e, mais tarde, do Petrocub.

A ascensão política de Potirniche foi tão veloz quanto a sua saída do futebol profissional. Na última temporada, o internacional moldavo em 14 ocasiões disputou as eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões e a fase de liga da Liga Conferência.

