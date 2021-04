Kylian Mbappé é reconhecidamente um dos melhores jogadores do mundo e um daqueles que é apontado ao trono nos próximos anos.

Apesar de ter apenas 22 anos, o internacional francês já se sagrou campeão do Mundo, além de ter vencido quatro campeonatos franceses, duas Taças de França, entre outros prémios coletivos e individuais.

Em entrevista à RCM Sport, o jogador do Paris Saint-Germain falou sobre o lado mental e de como é fundamental para um futebolista de topo a confiança nas suas capacidades.

«Nunca disse que serei o melhor jogador da história. Mas também nunca me coloquei um limite. Se eu chegar a um certo nível, não quero meter uma barreira e dizer a mim mesmo que já está bom, que é o meu máximo. Não faço isso, vou forçar meus limites e ver o quão longe isso me leva», começou por dizer.

Mbappé utilizou Cristiano Ronaldo e Messi como exemplos, elogiando os dois jogadores que disputaram todos os prémios individuais na última década. Mbappé recorda que já defrontou ambos, que eles já fizeram muita coisa que ele ainda não alcançou, mas que ainda assim, não se coloca num patamar inferior a eles quando entra em campo.

«Nós temos de nos convencer de que somos capazes de fazer grandes feitos. Cada vez que eu entro em campo, digo a mim mesmo que sou o melhor. E defrontei Messi e Ronaldo. Eles são melhores jogadores do que eu, fizeram um milhão de coisas a mais do que eu. Mas na minha cabeça, digo sempre para mim que sou o melhor. Porque assim, não me limito e tento dar sempre o melhor de mim», aponta.

Mbappé esclareceu ainda a ideia do ‘ego’, desconstruindo a ideia que as pessoas têm sobre esse assunto.

«Para as pessoas, o ego é apenas não dar um penálti a um colega, ter um salário melhor do que um jogador da equipa rival. Mas não é só isso, é algo que também faz parte preparação. É uma coisa pessoal: superar-se a si mesmo. Vai muito além daquela coisa superficial do 'eu, eu, eu e eu'. Há muita coisa ainda para falar sobre esse assunto», defende.