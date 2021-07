Mais de 270 mil pessoas assinaram uma petição a pedir a repetição do embate entre a França e a Suíça, jogo dois oitavos de final do Euro2020 que acabou por ditar a eliminação do campeão do Mundo no desempate por grandes penalidades, depois de um empate 3-3 no final do prolongamento.

Em causa estará uma alegada irregularidade na grande penalidade que Kylian Mbappé desperdiçou no momento decisivo da eliminatória. Algumas fotografias mostram que o guarda-redes da Suíça, Yann Sommer, não estava com os pés sobre a linha de golo, como ditam as regras, mas também há fotos que mostram o contrário.

A verdade é que a petição criada no Les Lignes Bougent, site especializado na criação de petições, está a ter uma aderência fora do vulgar, ultrapassando rapidamente os 200 mil pedidos em poucas horas.

No entanto, por muitos assinantes que a petição venha a ter, a UEFA não a deverá ter em consideração, uma vez que os lances foram todos revistos pelo VAR durante o jogo.