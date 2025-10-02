Trinta e seis golos, 17 como suplente utilizado. Praticamente metade dos tentos marcados por Gonçalo Ramos no Paris Saint-Germain aconteceram com o português a saltar do banco de suplentes. O avançado reforçou diante do Barcelona, na quarta-feira, o seu estatuto de 'super sub' com mais um golo... e um recorde.

Lançado aos 72 minutos de jogo por Luis Enrique, marcou o golo da vitória do PSG em casa dos culés já em cima do minuto 90, fazendo o 2-1. Com este golo, Ramos bateu Kylian Mbappé como o jogador com mais tentos enquanto suplente utilizado na história do clube parisiense.

Chegado no verão de 2023, proveniente do Benfica, Gonçalo Ramos nunca consolidou um lugar no onze inicial de Luis Enrique, que prefere jogar com um avançado mais móvel. Mas isso não o tem impedido de marcar. Nesta temporada, soma três golos.

Já ultrapassar Kylian Mbappé como melhor marcador de sempre do clube será uma tarefa mais difícil - o francês anotou 256 golos, com Cavani em segundo (200) e Ibrahimovic em terceiro (156). Pauleta marcou 109.

