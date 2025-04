Kylian Mbappé avançou com um pedido de arresto sobre as contas bancárias do Paris Saint-Germain, seu antigo clube, para recuperar dívidas de cerca de 55 milhões de euros, anunciaram esta quinta-feira os advogados do agora futebolista do Real Madrid.

O pedido para o arresto tem por base alegadas dívidas por salários e prémios não pagos, nos últimos meses de ligação aos parisienses, antes da transferência para o clube espanhol.

Desde há meses que Mbappé reclama os pagamentos relativos aos últimos três meses do seu contrato de trabalho e, na quarta-feira, segundo os advogados, o juiz de execução do tribunal judicial de Paris autorização o arresto daquela parcela das contas.

Ao mesmo tempo, é referido que Mbappé está pronto para a audiência legal, marcada para 26 de maio, quando ambos os lados apresentarão os seus argumentos.

«Já que o Paris Saint-Germain quer ir para o Tribunal de Trabalho, iremos para o Tribunal de Trabalho», garantiu Frédérique Cassereau, uma das advogadas do internacional gaulês.

O jogador também se juntou à queixa da UNPF, o sindicato dos jogadores de França, que avançara com uma queixa por assédio sobre Mbappé, com a prática de «loft», a colocação à margem da equipa, de que terá sido vítima no final da ligação ao PSG.