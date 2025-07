De acordo com jornal francês L'Equipe, os advogados de Kylian Mbappé retiraram esta segunda-feira a queixa contra o PSG por assédio moral e tentativa de extorsão de assinatura. A queixa tinha levado à abertura de um inquérito judicial pelo Ministério Público de Paris.

Ainda de acordo com o mesmo jornal, o avançado do Real Madrid quer acalmar os ânimos no plano jurídico e concentrar-se exclusivamente no plano desportivo.

Apesar destas duas acusações caírem, Mbappé continua a exigir ao PSG 55 milhões de euros de salários e prémios não pagos, correspondentes aos últimos meses do seu contrato com o clube da capital francesa.

Kylian Mbappé e PSG vão cruzar-se esta quarta-feira, na meia-final do Mundial de Clubes entre o PSG e o Real Madrid, em Nova Jérsia. Mbappé jogou no clube francês entre 2017 e 2024, marcando 256 golos em 308 jogos.