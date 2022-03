O presidente da Federação Francesa de Futebol não quer ver Kylian Mbappé deixar o PSG no final da época e apresentou um motivo para que o avançado decida ficar na equipa parisiense.

«Quero que ele fique em Paris. Para o futebol francês é melhor ter um dos melhores jogadores do Mundo, talvez o melhor, no nosso campeonato. (...) Mbappé tem mais possibilidades de ganhar a Bola de Ouro se ficar no PSG», afirmou Noel Le Graet, que falava em declarações ao jornal Ouest France.

Desde a criação da Bola de Ouro pela France Football na década de 50 do século passado, apenas dois jogadores foram distinguidos com este galardão enquanto atuavam em equipas francesas. Jean-Pierre Papin (Marselha, 1991) e Lionel Messi, que se transferiu do Barcelona para o PSG no verão de 2021.