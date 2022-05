A mãe do futebolista francês Kylian Mbappé confirmou, esta sexta-feira, que há um acordo com o Real Madrid e outro acordo com o Paris Saint-Germain para o futuro da carreira do atleta e que cabe a este decidir em breve onde vai jogar na época 2022/23.

«Não há novas sessões para negociar o futuro de Mbappé após o fim do contrato com o PSG. Essas sessões terminaram. Temos um acordo com o Real Madrid e outro com o PSG e as negociações já terminaram. Agora, Kylian Mbappé tem que escolher», afirmou Fayza Lamari, em declarações ao jornal egípcio Kora Plus.

A antiga jogadora de andebol revelou, ainda, que as duas ofertas, por parte dos clubes, são semelhantes, havendo apenas uma diferença substancial.

«As duas ofertas, do Real Madrid e do PSG, são iguais, não há grandes diferenças, mas estamos à espera de que Mbappé escolha o que quer. Na oferta do Real Madrid, temos controlo total sobre os direitos das imagens e, por outro lado, há uma compensação financeira que compensa isso. As duas ofertas não diferem muito», reforçou.

Mbappé, de 23 anos, termina o atual contrato com o PSG neste verão. Está no clube desde a época 2017/2018, depois de ter representado o Mónaco. As negociações pelo internacional gaulês, já campeão do mundo de seleções, vencedor de uma Liga das Nações e cinco vezes campeão francês, estão a agitar o mercado de transferências.

No fim-de-semana, o próprio Mbappé afirmou que já tinha a decisão quase tomada.