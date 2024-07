Agora é oficial: Kylian Mbappé vai ser apresentado como reforço do Real Madrid na próxima terça-feira, 16 de julho, anunciaram os «merengues».

A cerimónia de apresentação do avançado francês terá lugar no Santiago Bernabéu, mas antes disso Florentino Pérez vai receber o jogador nas instalações do clube para formalizar a assinatura do contrato, que será válido por cinco épocas.

Depois, haverá espaço para Mbappé falar com a comunicação social.

O jogador de 25 anos foi oficializado como reforço do Real Madrid no início de junho, após ter terminado contrato com o PSG. Contudo, a apresentação só vai acontecer agora, depois da participação no Europeu.