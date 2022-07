Um dia depois da entrevista de Mehdi Taremi, em que o avançado do FC Porto teceu críticas à falta de organização da Federação iraniana (FIF), surge o anúncio da readmissão do selecionador Dragan Skocic, que havia sido despedido há menos de uma semana.

A revelação foi feita pelo porta-voz da Federação do Irão, após uma reunião dos dirigentes do organismo.

«O encontro resultou na decisão de manter Skocic como treinador principal da seleção iraniana e vai continuar a ser assim. Ele tem contrato connosco até ao fim da Taça da Ásia de 2023», disse Ehsan Osuli.

O técnico croata, de 53 anos, assumiu o comando do Irão em 2020, substituindo no cargo o belga Marc Wilmots, que em 2019 tinha ocupado o lugar do português Carlos Queiroz.

Esta direção da FIF tinha votado pela demissão de Skocic a 11 de julho, na sequência de uma derrota num jogo de preparação com a Argélia, em junho, e de notícias que davam conta do mau ambiente entre os jogadores.

«Pedimos que os jogadores da seleção, a comunicação social, antigos internacionais e toda a gente se una pelo objetivo comum de elevar o nome do Irão», concluiu Osuli.