Durante uma entrevista concedida ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, neste domingo, o antigo defesa do Inter de Milão Giuseppe Bergomi teceu algumas declarações sobre Mehdi Taremi, antigo jogador do FC Porto que reforçou os neroazzurri no mercado de verão, a custo zero.

«Se Taremi encantou-me? Sim, é inteligente e rápido. Além disso, marca sempre golos. Atenção: não se destaca em nenhum fundamento, mas pode fazer tudo. Contra o Las Palmas, ganhou bem uma grande penalidade e estava na área para o golo. É uma pena a lesão, mas continua a ser uma grande contratação», afirmou.

Depois, nessa entrevista, Bergomi falou sobre a prestação do Inter de Milão na pré-temporada. «É a equipa a derrotar, mas inspiro-me numa frase de Zielinski: 'Nunca fiz uma preparação tão dura na minha vida'. No ano passado, o Inter tinha a média de idades mais elevada do campeonato. Agora, houve demasiadas lesões e temos de ter cuidado. É por isso que digo que é um jogo de motivação. Para voltar a ganhar, não devemos pensar que já temos a barriga cheia», alertou o antigo defesa.

Mehdi Taremi tem 32 anos. Na época passada marcou 11 golos em 35 jogos, na época menos produtiva ao serviço do FC Porto. Está a debelar uma lesão.