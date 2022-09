Mehdi Taremi precisou de pouco mais de 10 minutos para decidir o amigável entre o Uruguai e o Irão, disputado esta sexta-feira na Áustria. O avançado do FC Porto foi lançado por Carlos Queiroz aos 68 minutos e, aos 79, estabeleceu o 1-0 final, ao desviar a bola na grande área após cruzamento de Karim Ansarifard.

No lado uruguaio, o ex-Benfica Darwin Núñez foi titular e ficou perto de um golaço de fora da área (15m), enquanto Manuel Ugarte, do Sporting, nem sequer saiu do banco.

Este encontro, refira-se, marcou o regresso de Queiroz ao comando técnico da seleção iraniana.

Veja o golo de Taremi e a oportunidade de Darwin: