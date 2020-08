O Sydney FC conquistou este domingo o campeonato australiano, ao bater o Melbourne City na final da competição, por 1-0.

A equipa de Steve Corica chegou ao triunfo já no prolongamento: aos 100 minutos, Luque Brattan cruzou para a área e Rhyan Grant encostou de peito para o fundo das redes.

O Sydney torna-se assim na equipa com mais títulos na Austrália, com cinco, mais um do que precisamente o Melbourne.