André Silva marcou mais um golo ao serviço do Eintracht Frankfurt e chegou aos 25 na Bundesliga esta temporada, juntando-se a uma lista de luxo de jogadores com 25 golos que inclui Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, mas também Haaland e Mbappé, todos na perseguição a Robert Lewandowski que vai destacado na luta pela Bota de Ouro.

A meio da semana, Lionel Messi, com dois golos na goleada ao Getafe (5-2), tinha-se juntado a Cristiano Ronaldo no segundo lugar da lista dos melhores marcadores da Europa, ambos com 25 golos. Já este sábado, Erling Haaland também bisou na vitória do Dortmund sobre o Wolfsburgo (2-0) e juntou-se aos dois gigantes, também com 25 golos.

Kylian Mbappé foi pelo mesmo caminho e também bisou no triunfo do PSG sobre o Metz (3-1) e também se juntou ao elenco de luxo dos 25.

Um grupo que foi ainda reforçado, ao final da tarde, por André Silva que, apesar da derrota do Eintracht na visita a Leverkusen (1-3), marcou também o 25.º golo na temporada.

A liderar a lista dos melhores marcadores, de forma destacada, está Robert Lewandowski, com um total de 36 golos, o último deles marcado já este sábado. O avançado polaco esteve afastado da competição, no último mês, devido a lesão, mas regressou este sábado e marcou na derrota do Bayern em Mainz (1-2).

A lista dos melhores marcadores está, assim, com Lewandowski destacado na frente, com 36 golos, perseguido depois por um grupo de cinco goleadores de luxo, todos com 25.

Os dez primeiros classificados na Bota de Ouro 2020/21

1. Robert Lewandowski (Bayern Munique): 72 pontos (36 golos)

2. Erling Haaland (B. Dortmund): 50 pontos (25 golos)

3. Cristiano Ronaldo (Juventus): 50 pontos (25 golos)

4. Lionel Messi (Barcelona): 50 pontos (25 golos)

5. Kylian Mbappé (PSG): 50 pontos (25 golos)

6. André Silva (Eintracht Frankfurt): 50 pontos (25 golos)

7. Paul Onuachu (Genk): 43,5 pontos (29 golos)*

8. Karim Benzema (Real Madrid): 42 pontos (21 golos)

9. Harry Kane (Tottenham): 42 pontos (21 golos)

10. Romelu Lukaku (Inter de Milão): 42 pontos (21 golos)

*Liga belga conta apenas 1,5 pontos por golo