Lionel Messi alcançou Cristiano Ronaldo na corrida à Bota de Ouro de 2020/21, liderada, nesta altura, por Robert Lewandowski de forma confortável, com André Silva a aparecer destacado no quarto lugar, logo atrás dos dois jogadores que marcaram a última década do futebol mundial.

O internacional argentino do Barcelona marcou dois golos na goleada do clube catalão ao Getafe-(5-2), na passada quinta-feira, passando a contar com 25 golos no campeonato, tantos como Cristiano Ronaldo na Série A ao serviço da Juventus.

A lista dos melhores marcadores da Europa continua a ser comandada por Robert Lewandowski, destacado com um total de 35 golos ao serviço do Bayern Munique na Bundesliga. Cristiano Ronaldo e Messi, com 25 golos, dividem o segundo lugar e, logo a seguir, com apenas menos um golo, surge André Silva que esta temporada já marcou 24 golos com a camisola do Eintracht Frankfurt.

O internacional português, com o golo apontado na passada terça-feira, frente ao Augsburgo (2-0), desmarcou-se de jogadores como Erling Haaland (Borussia Dortmund) e Kylian Mbappé (PSG), ambos com 23 golos esta época.

Os dez primeiros classificados na Bota de Ouro 2020/21

1. Robert Lewandowski (Bayern Munique): 70 pontos (35 golos)

2. Lionel Messi (Barcelona): 50 pontos (25 golos)

3. Cristiano Ronaldo (Juventus): 50 pontos (25 golos)

4. André Silva (Eintracht Frankfurt): 48 pontos (24 golos)

5. Erling Haaland (B. Dortmund): 46 pontos (23 golos)

6. Kylian Mbappé (PSG): 46 pontos (23 golos)

7. Paul Onuachu (Genk): 43,5 pontos (29 golos)*

8. Karim Benzema (Real Madrid): 42 pontos (21 golos)

9. Harry Kane (Tottenham): 42 pontos (21 golos)

10, Romelu Lukaku (Inter de Milão): 42 pontos (21 golos)

*Liga belga conta apenas 1,5 pontos por golo