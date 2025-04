Sérgio Oliveira marcou o primeiro golo ao serviço do Sport Recife, na aventura pelo Brasil. Foi na noite deste sábado, no estádio do Corinthians. Porém, um bis de Memphis Depay prevaleceu (2-1).

Na abertura da quinta jornada do Brasileirão, foi o português que abriu o ativo pouco antes do intervalo, num belo remate de primeira no coração da área.

O Corinthians, que atravessa uma crise de resultados e viu o treinador ser despedido há dias (o treinador dos sub-20 é interino), reagiu na segunda parte. Foi o grande nome da sua equipa, o neerlandês Memphis Depay, que bisou.

Logo aos 46 fez o empate, aos 60 pôs o Corinthians na frente. O Sport Recife, orientado por Pepa, começou mal o Brasileirão e tem quatro derrotas em cinco jogos. É último classificado. Já o Corinthians sobe ao sétimo lugar.