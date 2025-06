O futebolista Memphis Depay notificou o Corinthians sobre uma dívida do clube ao atleta. Em falta estão cerca de 946 mil euros (6,1 milhões de reais), respetivos ao prémio da conquista do Campeonato Paulista deste ano e dos direitos de imagem em atraso, segundo noticiou inicialmente a Gazeta Esportiva, no Brasil, esta quarta-feira.

O internacional neerlandês já tinha avisado o clube, a 15 de maio, na altura ainda com Augusto Melo na presidência. Sem receber resposta, alegadamente, Depay voltou a trazer o tema à discussão nesta terça-feira.

O jogador pede que a situação fique regularizada até esta quarta-feira. Já o advogado ameaça que se o pagamento não for realizado, Depay pode deixar de cumprir as obrigações profissionais.

A atual direção do Corinthians, liderada interinamente por Osmar Stabile, reagiu assumindo que não tinha conhecimento da situação. Nem mesmo Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol que se manteve no cargo, sabia do caso, alegadamente.

«A partir do conhecimento da situação, o clube, imediatamente, adotou as medidas necessárias para a exata compreensão do problema e, também, para a sua solução», referiu o clube, em nota oficial.

De acordo com a imprensa brasileira, a principal preocupação do «Timão» é regularizar a dívida relativa à conquista do Paulistão, referente a cerca de 729 mil euros. No que toca aos direitos de imagem, o clube alega não ter realizado pagamento por «ausência de nota fiscal em conformidade».

Augusto Melo pronunciou-se sobre o caso, ao GloboEsporte, alegando que, em funções, manteve o contato com os jogadores relativamente aos atrasos dos respetivos pagamentos.

«Sempre fiz questão de deixar os salários em dia e, sobre os prémios que estavam atrasados, tivemos conversas com os atletas, com o Fabinho Soldado e com o departamento financeiro para que se acertasse. Espero que tudo se resolva porque o Corinthians não pode passar por isso e o Memphis é um jogador muito importante para a equipa», referiu o ex-presidente do clube paulista.