Memphis Depay foi um dos nomes que animou o mercado de transferências de verão, mas a transferência do Lyon para o Barcelona, que esteve perto de consumar-se, não se concretizou. O presidente do clube francês, Jean-Michel Aulas, afirmou esta quinta-feira que o holandês ficou «dececionado» com o desfecho, sobretudo pelo lado dos catalães.

«Desde início que fui claro com Memphis. Estive duas vezes com o presidente Bartomeu, em Barcelona. Disse-me para não ver como as coisas podiam ser feitas. Sei que Koeman [treinador] deu-lhe esperança e o Memphis estava disposto. Hoje, ele está dececionado, não tanto com o Lyon, mas com o Barcelona», afirmou, em declarações ao L’Équipe.

«Ele vai fazer de tudo para ter condições de ir para lá em janeiro. Não sou eu quem vai tomar a decisão, é o Juninho [diretor-desportivo], da mesma forma que tomou todas as decisões da janela de transferências com o Vincent Ponsot [diretor-geral]», acrescentou.

Depay, de 26 anos, está desde meados da época 2016/2017 no Lyon, onde chegou oriundo do Manchester United, clube que o tinha contratado em 2014 ao PSV Eindhoven.