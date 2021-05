Memphis Depay está a poucas horas de realizar o último jogo pelo Olympique Lyon e de ficar um jogador livre. Em entrevista ao jornal L’Equipe, o avançado revelou que tem uma proposta do Barcelona, mas também tem outras e não tem pressa em tomar uma opção.

«Quero ir para um dos três melhores clubes das cinco grandes ligas. Qual será, ainda não sei, ainda não está claro, mas esse é um dos meus objetivos», começou por destacar o internacional dos Países Baixos.

Depay considera que tem o direito a escolher o clube para onde vai face aos números que apresentou esta época. «Se tivesse as mesmas estatísticas no PSG que tenho no Lyon (20 golos e 10 assistências na Ligue 1), todo a gente na Europa falava nisso. Aconteceria o mesmo se estive em Manchester. Assim, vou ter que mostrar a três ou quatro grandes clubes europeus que posso fazer o mesmo», prosseguiu.

Quanto ao Barcelona. «Mostraram interesse, mas isso também já fizeram outros clubes. Não está nada fechado. Quero mostrar as minhas qualidades no melhor clube possível, no melhor campeonato possível. Estou pronto para seguir em frente», disse ainda.

Apesar de tudo, Depay não tem pressa em tomar uma decisão. «Vou concentrar-me o Euro2020, não tenho pressa. É uma decisão que tem de ser meditada. Trabalhei muito para chegar aqui. Nunca pensei que ia chegar ao final do contrato, mas as coisas são assim. Estou a passar por algo tão inesperado que nem tenho contrato de botas. Estou a desfrutar da minha liberdade, do meu futebol», contou ainda.