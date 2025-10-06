O futebolista Memphis Depay vai chegar com atraso à concentração da seleção dos Países Baixos, após o seu passaporte ter sido roubado no Brasil, país onde joga ao serviço do Corinthians.

O avançado, que desde setembro é o melhor marcador da história da seleção neerlandesa, não conseguiu embarcar no voo previsto para domingo à noite em direção aos Países Baixos e pode mesmo falhar o duelo frente a Malta, na quinta-feira, a contar para a qualificação para o Mundial do próximo ano.

«O jogador Memphis Depay comunicou que teve o seu passaporte roubado, o que o impediu de embarcar no voo programado. O jogador está a tomar todas as providências possíveis para chegar aos Países Baixos o mais rapidamente possível e deve juntar-se à equipe em breve», informou a Federação Neerlandesa de Futebol, em comunicado.

Após enfrentar Malta, os Países Baixos vão jogar contra a Finlândia, no domingo. Com dez pontos em quatro jornadas, os neerlandeses lideram o Grupo G de qualificação para o próximo Mundial, com os mesmos pontos da Polónia, mas com menos um jogo realizado.

