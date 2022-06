Memphis Depay aproveitou os dias de férias para regressar a um país que bem conhece. O internacional neerlandês, que tem raízes familiares do Gana, jogou futebol nos campos pelados daquele país africano e deu espetáculo.

Ao lado do avançado do Barcelona estava Quincy Promes, neerlandês que atua no Spartak Moscovo. Os dois exibiram toda a habilidade técnica, mesmo num palco bem diferentes daqueles a que estão habituados e fizeram as delícias do público, mas também dos adversários dentro de campo.