Barry Ferguson é o treinador do Rangers até ao final da temporada, anunciou esta segunda-feira o clube escocês.

«O Rangers Football Club pode anunciar hoje que o membro do Hall of Fame e ex-capitão do clube, Barry Ferguson, será o treinador principal da nossa equipa até ao final da temporada», pode ler-se no comunicado oficial.

Depois da saída de Philippe Clement, o Rangers vai atacar a fase final sob o comando do antigo jogador.

Como treinador, o escocês de 47 anos orientou o Blackpool, Clyde, Kelty Hearts e Alloa. Na carreira de jogador representou o Rangers durante vários anos, desde a formação até 2003 e posteriormente de 2004/05 a 2008/09.

Relativamente à classificação, o Rangers está em segundo lugar, com 56 pontos, menos 13 que o líder Celtic, no entanto já qualificado para a fase campeão. Na Liga Europa vão defrontar o Fenerbahçe de José Mourinho nos oitavos de final.