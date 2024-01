O Nápoles contratou Leander Dendoncker por empréstimo do Aston Villa.

O campeão italiano, em comunicado oficial, informou que o negócio do internacional belga contempla uma opção de compra.

Formado no Anderlecht, Dendoncker estava desde 2018/19 na Premier League, onde representou o Wolverhampton e, na última temporada e meia, o Aston Villa.

O médio de 28 anos leva 14 jogos e um golo na presente época.

