No dia em que completou 18 anos, Lucas Bergvall foi apresentado como reforço do Tottenham.

O médio internacional sueco assinou até 2029, mas vai continuar no Djurgarden, juntando-se aos spurs apenas no verão.

Cobiçado por meia Europa, Bergvall esteve perto de rumar ao Barcelona, mas deu uma nega aos catalães, como revelou Xavi em conferência de imprensa, esta sexta-feira. «É a situação do mercado. Os jogadores de futebol de fora veem que apostamos em jogadores de 16 ou 17 anos e sentem-se preparados para jogar também na equipa titular. É o mercado, a questão económica... Fizemos uma oferta, mas esta é a lei do mercado. Um clube deu mais e consideramos que não deveríamos dar mais.»

Com apenas 16 anos, Bergvall estreou-se na equipa principal do Brommapojkarna, no segundo escalão sueco, antes de se transferir para o Djurgarden, onde jogou ao lado do irmão. Em 2023, disputou 26 jogos, tendo anotado dois golos e uma assistência.