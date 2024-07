Terminada a ligação ao Manchester United, Raphael Varane juntou-se aos italianos do Como.

O defesa-central francês assinou por dois anos, com outro de opção. Varane será treinado por Cesc Fàbregas na equipa que subiu à Serie A e que já contratou nomes como Pepe Reina, Alberto Moreno, Patrick Cutrone e Andrea Belotti.

Com 31 anos, Varane soma um vasto palmarés, com, por exemplo, quatro Champions, quatro Mundiais de Clubes e um Mundial de seleções.

Antes das três épocas que passou em Old Trafford, representou o Real Madrid durante uma temporada, tendo sido formado no Lens.

Como 1907 is thrilled to announce the signing of French defender @raphaelvarane from Manchester United on a two year deal with an option to extend. pic.twitter.com/AcaVatSNcS