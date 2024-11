A Federação Finlandesa de Futebol anunciou esta sexta-feira o despedimento de Markku Kanerva, selecionador daquele país.

A equipa nacional finlandesa terminou esta edição da Liga das Nações apenas com derrotas, algo que ditou o despedimento do selecionador. Num grupo com Inglaterra, Grécia e República da Irlanda, a equipa do norte da Europa acabou com 13 golos sofridos e apenas dois marcados.

O presidente da federação finlandesa, Ari Lahti, admitiu que despedir Kanerva, foi uma «decisão difícil», dado que o treinador ocupava o cargo desde 2017.

Com a despromoção deste ano, a Finlândia vai jogar na Liga C da próxima edição da Liga das Nações.