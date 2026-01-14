Sabri Lamouchi foi anunciado como o novo selecionador da Tunísia, na sequência da eliminação dessa seleção nos “oitavos” da CAN 2025. O treinador francês, de 54 anos, tem dupla nacionalidade tunisina, ainda que nunca tenha trabalho nesse país. Lamouchi assinou até julho de 2028 e prepara a participação da Tunísia no Mundial 2026, defrontando Países Baixos e Japão no Grupo F.

Depois de épocas e conquistas por Auxerre, Marselha, Mónaco, Parma, Inter e Génova, Lamouchi – então médio e internacional francês – encerrou a carreira no Qatar. Enquanto treinador, começou como selecionador da Costa do Marfim, disputando a CAN 2013 e o Mundial 2014.

Seguiram-se passagens pelo futebol do Qatar, além de Rennes, Nottingham Forest e Cardiff. Atualmente está ao leme do Al Diriyah, da segunda divisão da Arábia Saudita.

Nos “oitavos” da CAN 2025 também caiu a Burkina Faso, que anunciou a saída de Brama Traoré, de 63 anos. Apesar das duas vitórias em quatro jogos na prova – total de cinco triunfos em oito jogos – a federação daquele país entendeu que a campanha foi uma «profunda desilusão».

