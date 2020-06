A liga de futebol francesa oficializou esta sexta-feira a abertura do mercado de transferências entre clubes franceses para o próximo dia oito de junho. Num próximo conselho de administração ficarão também definidas as datas da abertura e encerramento do mercado internacional.

«Reunido a 5 de junho, o Conselho de Administração da LFP decidiu abrir o período de transferência entre clubes franceses na segunda-feira, oito de junho de 2020. Um próximo Conselho de Administração fixará a abertura do período internacional e o encerramento final do mercado à luz das decisões da FIFA e das discussões em andamento com as outras ligas europeias» pode ler-se no comunicado oficial.