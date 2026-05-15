Os guarda-redes Manuel Neuer e Sven Ulreich renovaram contrato com o Bayern Munique por mais uma época desportiva, até 2027, confirmou o clube alemão, na tarde desta sexta-feira.

«O Bayern contará com sua dupla consagrada de guarda-redes por mais uma temporada, depois de Manuel Neuer e Sven Ulreich estenderem os seus contratos até 30 de junho de 2027. Juntamente com Jonas Urbig, a dupla forma um trio que continuará a operar como uma unidade de goleiros bem estabelecida na próxima temporada.

Neuer, de 40 anos, cumpre a 15.ª época no Bayern e vai para uma 16.ª. Em declarações aos canais do clube, disse que pensou «bastante antes de tomar a decisão». «Agora estou muito feliz. Tudo está perfeito aqui: com esta equipa, podemos vencer qualquer um», frisou o internacional alemão.

Já Ulreich, que está na sua 10.ª temporada no Bayern (pelo meio só saiu em 2020/21 para o Hamburgo), diz que está «muito feliz». «Continuo muito apaixonado por futebol e simplesmente apaixonei-me pelo Bayern. Temos um grupo fantástico, com uma equipa técnica brilhante. Tenho a certeza de que teremos hipóteses de conquistar tudo novamente na próxima temporada», referiu.

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