Granit Xhaka pode estar perto de sair do Arsenal, tendo como destino mais provável a Alemanha, para representar o Hertha Berlim. A revelação foi feita pelo agente do futebolista, José Noguera, vincando que só falta o acerto de verbas.

«Estou a dizer com franqueza e honestidade: estamos com acordo com o Hertha e gostaríamos de ir para Berlim. Por isso, dissemos ao líder do Arsenal, Raul Sanllechi e ao diretor desportivo Edu Gaspar, assim como ao novo treinador, Mikel Arteta», afirmou Noguera, em declarações publicadas esta sexta-feira pelo jornal suíço Blick.

«O Arsenal foi informado sobre todos os passos, o jogador e o Hertha estão claros. É uma questão sobre a taxa de transferência dos clubes», acrescentou o representante do médio.

O jogador de 27 anos cumpre a quarta temporada consecutiva no Arsenal, após ter estado outras tantas no Borussia Monchengladbach. Na quinta-feira, no jogo de estreia do novo treinador, Mikel Arteta, Xhaka foi titular e cumpriu os 90 minutos. O técnico espanhol, antes adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, referira esta semana que Xhaka fora um dos jogadores na sua «lista» para o atual campeão inglês.

Contudo, a época do internacional suíço não tem sido totalmente fácil e Xhaka já chegou mesmo a ser destituído como capitão de equipa em novembro, na sequência de um episódio tenso com adeptos no momento em que foi substituído no jogo ante o Crystal Palace. O mercado de inverno vai garantir se o atleta fica ou não em Londres.