Se a chegada do mês de janeiro significa o começo de um novo ano, na realidade futebolística o primeiro mês do ano marca novamente a abertura de um período de grande agitação - o período de transferências.

Ora, a partir do primeiro dia de 2025 vários jogadores podem já equacionar a assinatura de novos contratos com outros clubes, pois acabam o vínculo com a equipa atual no final desta época.

Entre vários nomes valiosos e sonantes, destaque principal para Cristiano Ronaldo e Neymar, que já podem começar a procurar um novo clube, ou mesmo Virgil Van Dijk e Kevin de Bruyne, peças chave na Premier League e que podem procurar um novo destino na carreira.

O Maisfutebol foi então à procura de vários jogadores que se encontram nesta situação.

