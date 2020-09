O futebolista espanhol Mikel San José é reforço do Birmingham para as próximas duas épocas. O clube inglês confirmou a chegada do médio defensivo de 31 anos esta segunda-feira.

San José chega a Inglaterra após um histórico percurso de 11 anos ao serviço do Athletic Bilbao, clube que representou entre 2009 e 2020.

Internacional por sete ocasiões pela seleção espanhola, Mikel San José regressa mesmo a solo inglês, dado que já tinha estado nas reservas do Liverpool, entre 2007 e 2009.