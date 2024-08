Durante esta janela de transferências, Luis Díaz foi associado a uma possível saída do Liverpool - alguma imprensa inglesa chegou mesmo a noticiar que o City estaria interessado na sua contratação. Na véspera da estreia oficial pelo Liverpool, Arne Slot garantiu que o ex-FC Porto vai continuar em Anfield.



«Quando cheguei, o dia todo era a falar sobre futebol e por isso, não é nenhuma surpresa que se especule à volta do futuro do Díaz. Existe alguém sobre quem não falamos? O futuro do Luis Díaz é connosco. Gostei muito do que vi. Ele teve um grande impacto no Liverpool e espero que continue assim nesta temporada», disse o neerlandês, em conferência de imprensa.



O internacional colombiano, de 27 anos, está há dois anos e meio nos «reds» e na última época fez 13 golos e cinco assistências em 51 jogos. O Liverpool visita o terreno do Ipswich Town, às 12h30 deste sábado, no segundo jogo da Premier League 2024/25.