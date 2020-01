Bruno Guimarães está a caminho do Olympique Lyon. O acordo entre as partes ficou fechado e depende apenas da realização dos indispensáveis exames médicos. A informação foi avançada pelo globoesporte.com e confirmada pelo Maisfutebol junto de fonte envolvida no processo. O médio escapa assim ao Benfica.



Os campeões nacionais chegaram aos 20 milhões de euros pelo jogador do Athletico Paranaense mas, segundo a imprensa francesa, o Lyon superou esse valor, oferecendo 25 milhões. Nos últimos dias, o Atlético de Madrid procurou intrometer-se no negócio, mas Bruno Guimarães deu o sim aos gauleses.



Bruno Guimarães está atualmente com a seleção brasileira sub-23 na Colômbia, onde disputa p Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano.