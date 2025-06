Protagonista de uma das novelas que promete aquecer a próxima janela de mercado, Nico Williams viu um mural em que o seu rosto surgia ao lado do do irmão, Iñaki, ser vandalizado. Tudo porque o avançado do Athletic Bilbao está a ser apontado, com insistência, ao Barcelona, algo que os adeptos do clube basco não têm encarado de forma leviana.

Depois de o diretor desportivo dos catalães, Deco, ter admitido que o jogador demonstrou vontade em mudar-se para o Barça, o rosto de Nico Williams foi apagado de um mural em Barakaldo, no qual foi inscrita a mensagem: «Vai embora, perdeste o nosso respeito».

Em comunicado, o Athletic Bilbao repudiou a situação. «Defender o Athletic é atuar com respeito. A dignidade de um clube é a dignidade das pessoas que o compõem e mede-se pela capacidade de se comportarem de forma coerente com os seus próprios valores, sem caírem em provocações ou se rebaixarem. O respeito é um dos pilares fundamentais do Athletic Club», pode ler-se.

«Nico é um dos nossos, é querido no balneário e apoiado pelos adeptos. A dignidade do clube também se reflete na forma como protege os seus. Por isso, quem apagou a imagem de Nico no mural do artista Carlos López em Barakaldo não representa o Athletic. Faltar ao respeito a um dos nossos é faltar ao respeito ao próprio Athletic», acrescenta o clube.

O emblema basco já está em contacto com o autor do mural para que o artista o possa restaurar.

Quanto a Nico Williams, internacional espanhol de 22 anos, tem contrato até 2027 com o Athletic Bilbao, com uma cláusula de rescisão de perto de 60 milhões de euros.