Jesús Navas vai renovar contrato com o Sevilha por mais três temporadas. A confirmação foi dada esta manhã, pelo presidente do emblema andaluz, José Castro.

«A verdade é que podemos dizer que sim, que temos trabalhado com o Jesús há vários dias e que já chegámos um acordo para as próximas três temporadas», disse, na rádio do clube.

«É um dia muito feliz porque os adeptos têm muito carinho por ele, como profissional e como pessoa. É um exemplo para todos os sevilhistas e para todos os jogadores da nossa formação», acrescentou.

Navas leva nesta altura 14 épocas no Sevilha, com quatro anos no Manchester City pelo meio.