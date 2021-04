Com a época 2020/2021 em marcha para a fase decisiva com as últimas jornadas em todas as competições, há também, além do rendimento desportivo, outras preocupações para os clubes e para os representantes de jogadores em final de contrato. E há dez grandes estrelas que, em três meses, podem ficar livres.

De Lionel Messi (Barcelona) a Georginio Wijnaldum (Liverpool), dez grandes nomes do futebol europeu podem sair dos respetivos clubes sem que estes encaixem uma quantia financeira assinalável, numa altura em que a pandemia da covid-19 tem afetado as contas também no topo do futebol profissional.

Um deles, no caso Aguero, vai deixar o Manchester City ao final de uma década no clube inglês.

