Os constantes avanços e recuos nas negociações entre Sporting e Arsenal não fizeram Viktor Gyökeres duvidar do regresso, este verão, a Inglaterra, de tal modo que o avançado sueco registou uma empresa em Londres para gerir a sua imagem, dez dias antes da oficialização do acordo entre os dois clubes.

A notícia é avançada pelo jornal inglês The Times, que partilha mesmo o nome da empresa, VG9 Productions Ltd, que foi registada a 16 de julho.

Dez dias depois, Gyökeres, que vai vestir a camisola 14 nos Gunners, acabaria mesmo por se mudar para o Arsenal num negócio que pode atingir os 75,7 milhões de euros.

A estreia do goleador sueco pelo clube londrino, que em duas temporadas no Sporting apontou 97 golos, aconteceu no jogo de preparação frente ao Tottenham, disputado em Hong Kong.

