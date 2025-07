Poucas horas depois de ter sido rejeitado pelo Al Nassr, o defesa-central Dávid Hancko chegou a acordo com o Atlético de Madrid, faltando-lhe apenas cumprir os exames médicos para assinar pelos Colchoneros.

O internacional eslovaco, de 27 anos, esteve com um pé e meio no Al Nassr, num negócio que iria render 40 milhões de euros ao Feyenoord, mas soube que «não era bem-vindo» no clube de Riade quando chegou à Áustria, para onde viajou com o intuito de se juntar ao estágio de pré-temporada da equipa orientada por Jorge Jesus e onde atuam Cristiano Ronaldo e Otávio.

Acompanhe as novidades do mercado de transferências e consulte todas as transferências oficializadas nos emblemas da Liga.

Atento à situação do jogador, o Atlético de Madrid, que procurava há muito um central para reforçar o plantel, alcançou rapidamente um acordo com Dávid Hancko e o Feyenoord, sem revelar, no entanto, os valores envolvidos na transferência.

A mudança ficará concluída assim que o defesa supere os exames médicos, tal como explica o clube espanhol numa nota publicada no seu site.

Acuerdo con el Feyenoord para el traspaso de Dávid Hancko.



El defensa internacional eslovaco firmará su nuevo contrato una vez supere el pertinente reconocimiento médico.



➡️ https://t.co/P8Xnr9LOCF pic.twitter.com/dic3qxqb3X — Atlético de Madrid (@Atleti) July 23, 2025

Dávid Hancko despontou no Zilina, de onde saiu rumo à Fiorentina, em 2018. Um ano depois, reforçou o Sparta de Praga, onde o Feyenoord o descobriu, em 2022.

No currículo, conta com títulos de campeão da Eslováquia, da Chéquia e dos Países Baixos.