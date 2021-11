Cláudio Taffarel é o mais recente membro da equipa técnica de Jurgen Klopp, informou o Liverpool.



Apesar de se juntar ao emblema inglês, o brasileiro vai manter o cargo de treinador de guarda-redes na seleção do Brasil. O ex-internacional pelo Escrete vai integrar a equipa de guarda-redes dos «reds» que já conta com John Achterberg e Jack Robinson.



«Vai ser bom para o John e para o Jack terem o Taffarel aqui para trocarem ideias e análises. Temos treinadores dos Países Baixos, ingleses, alemães e um pouco de influência brasileira irá ajudar», referiu Klopp, citado pelo canais do clube.



Como jogador, Taffarel despontou no Internacional, saltou para Itália, país onde representou o Parma e a Reggiana 1919, e jogou ainda no Atlético de Mineiro e no Galatasaray. Depois de mais de cem internacionalizações pelo Brasil, o guardião pendurou as luvas em 2003.



Taffarel, de 55 anos, iniciou funções de técnico de guarda-redes no Galatasaray, clube onde se manteve até 2020, altura em que passou a colaborar a tempo inteiro com a canarinha. Chegou a ser interino do gigante turco em novembro de 2015.