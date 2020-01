Alvo do Benfica nesta janela de transferências, Bruno Guimarães está na mira do Lyon e, ao que parece, agora também do Atlético de Madrid – novamente.

Os colchoneros, de resto, têm uma cláusula de preferência pelo médio, negociado aquando da contratação de Renan Lodi, mas cláusula essa que o Lyon, pela voz do seu presidente, diz ser ilegal.

«A cláusula entre o Athletico Paranaense e o Atlético de Madrid parece-me contrária às regras da FIFA e do artigo 83.1», escreveu Jean-Michel Aulas, nas redes sociais.

O artigo de que fala o líder do clube francês refere que a FIFA considera os acordos de preferência por jogadores válidos, desde que estejam registados no TMS (sistema de correspondência de transferências).

Refira-se que a imprensa francesa tem dado conta nos últimos dias que o Athletico Paranaense aceitou uma oferta do Lyon, entretanto igualada pelo Atlético de Madrid, por via precisamente do acordo de preferência do emblema espanhol sobre o jovem brasileiro.