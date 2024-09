O jornal L'Equipe traz, nesta terça-feira, revelações sobre o passado de Kylian Mbappé. Há dois anos, em 2022, o avançado terá concordado em juntar-se ao Liverpool, mas o PSG não aceitou a proposta dos ingleses e acabou por desistir da transferência.

De acordo com o jornal, o francês terá aceitado o convite dos reds, com um contrato de dois anos mais um de opção. A proposta era altíssima - 200 milhões de euros, inferior apenas à transferência de Neymar em 2017, do Barcelona para o PSG, por 222 milhões. Mbappé tinha custado 180 milhões aos parisienses.

Mesmo assim, o PSG queria o dobro do valor e as esperanças de Mbappé de se transferir para o Liverpool acabaram. Posteriormente, Mbappé continuou a ter uma relação irregular com o PSG e sublinhou o seu desejo de terminar o contrato 12 meses antes do seu termo, o que irritou a hierarquia do clube, que tentou chegar a um acordo com um clube da Arábia Saudita para conseguir uma transferência, segundo o jornal.

Em vez disso, o campeão do mundo permaneceu no Parque dos Príncipes, conquistando mais títulos nacionais e, ultimamente, terminou contrato com o Paris Saint-Germain, juntando-se ao Real Madrid a custo zero. Agora, aos 26 anos, está a viver a primeira experiência fora de França, o seu país-natal.