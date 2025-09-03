Os clubes investiram como nunca na janela de transferências de verão! O mercado internacional atingiu valores recordes, com o investimento no futebol masculino a rondar os 8,4 mil milhões de euros e o feminino a crescer mais de 80 por cento, segundo a FIFA.

O número de transferências esteve perto das 12 mil e o futebol masculino totalizou cerca de 8,38 mil milhões de euros em contratações, um aumento superior a 50 por cento face ao mesmo período do ano passado.

Os clubes ingleses superaram a fasquia dos 2,5 mil milhões de euros e voltaram a ser os maiores investidores no mercado.

A FIFA analisou a janela de transferências entre 1 de junho e 2 de setembro, mas também incluiu o período entre 1 e 10 de junho, por altura do Mundial de Clubes.

Portugal no pódio das contratações

Portugal destaca-se como o segundo país que mais contratações fez, com 479 reforços, enquanto viu sair 489 jogadores.

A Inglaterra está à frente de Portugal, com 535 contratações, num pódio que fica completo pelo Brasil, que contou com 425 novas aquisições.

Feminino cresce mais de 80 por cento

O futebol feminino atingiu, em mais de 1.100 transferências, os 10,55 milhões de euros, um aumento de 80 por cento. Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos foram os mercados mais ativos, com o norte-americano a rondar os 3,5 milhões de euros.

«Observámos um mercado de transferências em plena ebulição, tanto no futebol masculino como no feminino. É um desenvolvimento relevante no futebol masculino, a um ano do Mundial2026, mas os números crescentes nas transferências de futebol feminino são igualmente notáveis, pois confirmam o seu crescimento exponencial a nível de clubes» analisou o Diretor Jurídico e de Conformidade da FIFA, Emilio Garcia Silvero.