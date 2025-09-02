O Bayern Munique fechou a contratação de Nicolas Jackson na reta final do mercado, mas também tentou recrutar Franculino Djú. No entanto, o Midtjylland recusou a proposta dos bávaros pelo avançado de 21 anos, que passaria por um empréstimo com opção de compra.

«Vários grandes clubes tentaram contratá-lo, temos de admitir. Não dissemos "sim" a ninguém, mas havia muito interesse. O Bayern era um entre vários», reconheceu Jacob Larsen, diretor-desportivo do clube dinamarquês, ao Viaplay.

Formado no Benfica, o internacional pela Guiné-Bissau deixou os encarnados a custo zero em 2023. Franculino Djú tem sido uma das principais figuras do Midtjylland e esta época já soma nove golos em 12 partidas.