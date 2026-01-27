O extremo Kaio César foi emprestado pelo Al Hilal ao Corinthians até ao final do ano, confirmou o emblema saudita, esta terça-feira.

Formado no Coritiba, o jogador de 21 anos volta, assim, ao Brasil, de onde saiu em 2023/24 para reforçar o Vitória de Guimarães. Segundo a imprensa brasileira, o Timão terá de desembolsar seis milhões de euros (por 50 por cento do passe) para contratar o extremo em definitivo.

Kaio César estava no Al Hilal desde a temporada passada. Esta época, levava um golo e três assistências em 17 jogos, apenas cinco como titular.