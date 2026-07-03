O Trabzonspor anunciou, esta sexta-feira, a contratação a título de empréstimo do guarda-redes André Onana para a próxima temporada, proveniente do Manchester United.

Cedido pelos ingleses no último ano ao clube turco, o guardião camaronês participou em 40 jogos e conquistou uma Taça da Turquia.

O jogador de 30 anos tem ainda mais dois anos de contrato com os red devils, que em 2023 pagaram 50 milhões de euros pela sua contratação. Assim sendo, o Trabzonspor continua a contar com o guarda-redes por mais um temporada, assumindo as despesas relativas ao salário.

André Onana, recorde-se, conta ainda com passagens por Barcelona, Ajax e Inter Milão.