O defesa esquerdo Andy Robertson renovou contrato com o Liverpool, anunciou o clube no seu site oficial. Os detalhes precisos não são conhecidos, sabendo-se apenas que o novo vínculo é «de longa duração».

«Ainda me lembro do dia em que assinei pela primeira vez, parece que foi ontem. Obviamente, tinha ambições de ser utilizado regularmente, ganhar títulos pelo clube e tudo o resto, mas a maneira como tem corrido tem sido excelente», afirmou ‘Robbo’, citado no site oficial do clube.

«Quero fazer mais, espero que já nesta época. Queremos alcançar mais, mas títulos e mais felicidade para o clube. A única maneira de o conseguir é trabalhando muito e ter a mesma dedicação que mostrámos desde o primeiro dia», completou o escocês de 27 anos.