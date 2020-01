O médio francês Hatem Ben Arfa está de volta ao ativo e foi confirmado, esta terça-feira, como reforço dos espanhóis do Valladolid, até ao final desta temporada

O jogador de 32 anos, que representou o Rennes na época passada, ruma a um novo país após uma carreira feita entre França e Inglaterra, ao serviço de Lyon, Marselha, Newcastle, Hull City, Nice e Paris Saint-Germain, além do Rennes.

Ben Arfa foi apesentado como reforço ao lado do ex-futebolista brasileiro Ronaldo ‘Fenómeno’ e vai falar, pela primeira vez como jogador do clube, em conferência de imprensa no estádio José Zorrilla, a partir das 11h30 (hora portuguesa).

O Valladolid ocupa, nesta altura, ao fim de 21 jornadas, o 16.º lugar da primeira liga espanhola, com 22 pontos, cinco a mais que a primeira equipa em zona de despromoção.

