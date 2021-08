O futebolista Bojan Krkic é reforço do Vissel Kobe. O clube japonês confirmou, esta segunda-feira, a contratação do extremo hispano-sérvio de 30 anos.

Bojan representava o Impact Montréal, do Canadá, reencontrando agora Andrés Iniesta no Japão: jogou com o médio espanhol de 2007 a 2011, no Barcelona.

Em comunicado, o Vissel Kobe refere que «a data de entrada» de Bojan no Japão está a ser «ajustada». Não revela a duração do contrato, mas a imprensa internacional noticia um vínculo de um ano e meio (o campeonato japonês vai agora entrar na segunda volta, acabando no final de 2021).

Depois de ter sido uma das figuras do Barcelona entre 2007 e 2011, Bojan esteve no Milan, Ajax, Stoke City, Mainz e Alavés.