O português Cardoso Varela assinou, esta segunda-feira, um contrato profissional com o Dínamo Zagred, confirmou o clube croata.

«O futebolista português Cardoso Varela assinou contrato profissional com o Dínamo e integrará a equipa principal a partir da próxima temporada, sob o comando do técnico Mario Kovacevic», pode ler-se no comunicado oficial.

De relembrar que o jovem está envolto numa situação polémica entre o FC Porto e o Barcelona, mas para já fica na Croácia. Esta polémica surge devido a uma queixa que os dragões fizeram ao Barcelona e à Federação de Espanha face à transferência de Cardoso Varela.

De recordar que o jovem de 16 anos fez parte da formação no FC Porto, antes de rumar ao clube croata, numa situação que não ficou devidamente esclarecida e que os azuis e brancos apontaram como um «caso de tráfico de pessoas e exploração abusiva de um jovem atleta de origem desfavorecida – para benefício exclusivo de terceiros com interesse lucrativo».

Porém, segundo a imprensa internacional, os catalães não perderam o interesse e devem avançar com uma proposta no verão de 2026.

«Estou feliz porque toda esta história finalmente acabou. Estou a gostar de estar em Zagreb e estou feliz por continuar no Dínamo. Senti o que significa o Dínamo e a grandeza deste clube. Farei o meu melhor para provar o meu valor ao treinador e trazer o título de campeão», disse o jogador português.